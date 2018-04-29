AKP'li vekil siyaseti bıraktığını açıkladı

AKP İzmir Milletvekili İbrahim Turhan, aktif siyaset yaşamına son verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla dün gerçekleştirilen İzmir İl Kongresi’nin ardından AKP İzmir Milletvekili İbrahim Turhan, siyasete veda edeceğini açıkladı.

“Bugün gerçekleştirilen Ak Parti İzmir Kongresi ile Şubat 2015´te yine İzmir'de başladığım aktif siyasi faaliyet dönemimin sonuna geldim" diyen Turhan, "Üzerimde bir emanet olarak taşıdığım milletin vekaleti görevini gerektiği gibi yapmak ve tertemiz bir biçimde bitirmek hamdolsun nasip oldu. Başta Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beni siyasete davet ederek millete bu görevde hizmet etmeme vesile olan o günkü Genel Başkanımız- Başbakanımız Ahmet Davutoğlu olmak üzere bu süreçte destek olan tüm teşkilat mensuplarına ve İzmirli hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.