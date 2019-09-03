AKP'li vekil ranta engel olan kaymakamı sürdürdü, 'Fişini çektim' dedi

Vakıf arazilerinin satılmasını isteyen AKP’li Bekir Kuvvet Erim, buna engel olduğu belirtilen kaymakamı görevinden aldırdı. Arkasından bir de 'Kendi kafasına göre iş yaptı. Ben de bu arkadaşın Nazilli’ye yakışmadığını düşünerek fişini çektim' itirafında bulundu.

Aydın’ın Nazilli ilçesi Kaymakamı İbrahim Küçük, İçişleri Bakanlığı’nın son kararnamesiyle görev yeri değiştirilerek Mersin’e Vali Yardımcısı olarak atandı. Kaymakam Küçük’ün görev yerinin değiştirilmesinde, AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in etkili olduğu ortaya çıktı.

KÜTÜPHANE BİNASI SATIŞA ÇIKARILMASINI İSTEDİ

AKP’li Erim, iddiaya göre ilçede bulunan bir vakıf arazisi ve ilçe kütüphane binasının satışa çıkarılmasını istedi. Ancak Küçük, bu talepleri reddetti. Ayrıca Erim’in, İsabeyli mahalle muhtarı ve bir polis memurunun görevden alınması talebi de Kaymakam Küçük tarafından kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Yaşananlar üzerine AKP’li Erim, kaymakamın görevden alınması için girişimde bulundu.

'RANTÇILARIN ESİRİ OLMADIK'

Görev yeri değiştirilen Küçük için Nazilli Belediyesi tarafından veda yemeği düzenlendi. Burada veda konuşması yapan Küçük, “Görev sürecimde hiçbir şekilde taraflı olmadan, herhangi bir baskıya boyun eğmeden, dik durarak, gerektiği zamana insanlığını unutanlara diklenerek göstermeye çalıştım. Akşam yatıp yarın kalkıp imarda nasıl bir şey olursa, hangi hazine arazisi üzerinden ne kadar ne kazanırım diye, hesap edenlerin ne Nazilli’ye ne Aydın’a ne de Türkiye’ye faydalarının olmayacağını bir kez daha ifade ediyorum. Biz rantçının, arsa spekülatörlerinin, orada burada çalışan kamu görevlilerinin görevleriyle ve pozisyonlarıyla oynamayı adet haline getiren hiç kimsenin esiri olmadık, hiç kimseye boyun eğmedik. Bütün arkadaşlarda buradan sesleniyorum, kendi oturdukları koltukların gereğini yerine getirsin herkes. Gereğini yerine getirmezseniz başkaları sizi kukla gibi oynatmaya çalışırlar” dedi.

Görev yerinin değişmesine ilişkin isim vermeden AKP’li Erim’i eleştiren Küçük, “Bazı huysuz, arsız adamlar olabilir. Bazı yanlış adamlar olabilir. Onlarla beraber bizim yıldızımızın barışmadığı doğrudur. Barışmamasından da ben şeref duyuyorum. Bu vesileyle bizim tayinimizin başka bir yere çıkması bizim içim sorun değil” ifadelerini kullandı. Küçük başka bir açıklamasında ise Nazillili yurttaşları uyararak, “Cüzdanlarınıza ve arsalarınıza sahip çıkın” dedi.

'GEREKENİ YAPTIM'

Konuyla ilgili Manşet Aydın gazetesine konuşan AKP’li vekil, eski kaymakam Küçük’ün sözlerini "talihsizlik" olarak değerlendirip “kaymakamın kafasına göre iş yaptığını, vatandaşın yararına olan ve kendisine sundukları bir projeyi görmezden geldiğini” öne sürerek şunları söyledi:

“Ünlü markalarla yapılacak anlaşma ile 3 ya da 5 yıllık sponsorluk yapılarak erzak ve giyim yardımı, İğneden ipliğe yardım projesiydi. Projeyi hayata geçirmedi. Kendi kafasına göre işler yaptı. Nazilli’ye hafif birisiydi gereken yapıldı.”

İbrahim Küçük’ün ilçeye hizmet üretmekten çok futbolla ilgilendiğini iddia eden AKP’li vekil, “Kaymakam bey oğlunu futbolcu yapmak için çaba gösterdi. Konya’ya, Tekirdağ’a bu iş için gitti. Bu adam (Kaymakam) futbolcu. Gitsin futbolculuğunu yapsın. Biz buna proje söyledik, yapmadı. Kendi kafasına göre iş yaptı. Ben de bu arkadaşın Nazilli’ye yakışmadığını düşünerek fişini çektim.”

