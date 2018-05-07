AKP'li vekil: 'Millet İttifakı'nın şansı yok

AKP İstanbul milletvekili Şentop, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylarını değerlendirdi. İnce'ye 'sıfır şans' verirken, Akşener'e imza verenlerin oy vermeyeceğini, SP'nin de milletvekili çıkaramayacağını söyledi.

AKP İstanbul milletvekili Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı adaylarına ve “Millet İttifakı”na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnce’nin adaylığının “parti içi hesaplaşma”nın uzantısı olduğunu söyleyen Şentop, Saadet Partisi’nin milletvekili çıkaracak oyu alamayacağını, Akşener’e imza verenlerin çoğunun oy vermeyebileceğini öne sürdü.

‘İNCE’NİN SEÇİLME ŞANSI SIFIR’

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'a konuşan Şentop, 24 Haziran seçimleri ve cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin değerlendirme yaptı. Muharrem İnce’nin adaylığına ilişkin “Muharrem İnce'nin adaylığını parti içi hesaplaşmanın bir uzantısı olarak görüyorum. CHP'yi kim temsil eder, kim daha fazla oy alır gibi bir kaygılarının olduğunu düşünmüyorum” dedi. “Peki Muharrem İnce'nin seçimi kazanma şansı var mı? Sıfır!” diyen Şentop, İnce’nin beş yıl boyunca tekrar milletvekili olamayacağını ve parti içi mücadelede bir alt kümeye düşeceğini ileri sürdü.

‘AKŞENER’İN ADAYLIĞI İÇİN İMZALARI CHP TEŞKİLATLARI ORGANİZE ETTİ’

İyi Parti’nin esas olarak CHP’den oy alacağına dikkat çeken Şentop, iki partinin sadece seçmen havuzlarının milletvekilleri havuzlarının da ortak olduğunu söyledi. Şentop, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzaların önemli bir bölümünün CHP örgütlerinin organizasyonuyla toplandığını, imza verenlerin çoğunun oy vermeyebileceğini de iddia etti.

‘İLKELER İTTİFAKI’ DEĞİL

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi arasındaki ittifakın bir “ilkeler ittifakı” olmadığını söyleyen Şentop, “AK Parti karşıtlığı ve basit oy hesapları ile yola çıktılar. Ancak şunu unutmamak gerekir” dedi. “Saadet'in kendi amblemi ile ittifaka katılmasına rağmen, diğer partilerin listelerinden de aday göstererek işi garantiye almaya çalışacağını düşünüyorum” diyen Şentop, SP’nin seçim çevrelerinde milletvekili çıkaracak oyu olmadığını öne sürdü.