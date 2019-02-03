AKP'li vekil: Herkes ayağını denk alacak, aday çıkartırlarsa ezeceğiz, 2023'e kadar buradayız

AKP Milletvekili Selami Altınok, yerel seçimlere dair açıklama yaparak 'Onlar aday çıkarırsa ezeceğiz, bunu açık söylüyorum. Hiç kimse sağa sola çekmeyecek, ayağını denk alacak. Biz iktidarız ve 2023'e kadar buradayız' dedi.

AKP Milletvekili Selami Altınok, kendileri dışındaki siyasi partilerin bazı bölgelerde aday çıkarmadığını söyledi. 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Erzurum’da bazı organizasyonlara katılan İçişleri eski bakanı ve AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok vatandaşlara seslendi. 'BEN BU YÖRENİN İNSANIYIM' Altınok, Erzurum ve çevresinde çıkarılacak adaylar için ilginç ifadeler kullandı. İşte Altınok’un o sözleri: “Ben bu yörenin insanıyım. Tortum’da, Uzundere’de, Oltu’da, Şenkaya’da, Olur’da ve Narman’da ölümüne çalışacağız. Fitne fesat çıkarmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Onlar aday çıkarırsa ezeceğiz, bunu açık söylüyorum. Hiç kimse sağa sola çekmeyecek, ayağını denk alacak. Biz iktidarız ve 2023'e kadar buradayız.”