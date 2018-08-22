AKP'li vekil farkında olmadan kendisiyle dalga geçti: İğrenç...

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'İnsan Kandil mesajına, Kurban Bayramı mesajına/tweetine kendi fotoğrafını neden koyar?Zannedersin ki kendisi kurban oluyor:)' diyerek eleştiride bulunurken, kendisinin de benzer birçok paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından “İnsan Kandil mesajına, Kurban Bayramı mesajına/tweetine kendi fotoğrafını neden koyar? Zannedersin ki kendisi kurban oluyor:) #HayırlıBayramlar” eleştirisinde bulundu. AKP’li Bülent Turan’a yanıt bir AKP’li sosyal medya kullanıcısından geldi. Turan’ın Ramazan ve Kurban Bayramı için hazırlatılıp paylaşılan fotoğraflı mesajlarını yayımlayan “AK 59 #MilletBirDevletBir” adlı sosyal medya kullanıcısı şöyle yazdı: “Haklısınız başkanım neden koyar ki Şaka bir tarafa siyasette görsellik önemli bence.” Turan mesaja "İğrenç" diye yanıt verdi.