AKP'li vekil: 'Atatürk'ün ölümü de şüpheli'

AKP'li vekil Selçuk Özdağ, 'Özal'ın ölümü şüphelidir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili şüpheler vardır' dedi.

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü Kennedy cinayetine benzeten AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Özal'ın ölümü şüphelidir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili şüpheler vardır" diye konuştu.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Mahkemesi, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 5 kişiyle birlikte bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılığın verdiği takipsizlik kararını 20 kişi yönünden bozarak dosyayı Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Yazıcıoğlu ile 17 yıl aynı partide görev yapan Selçuk Özdağ, "Özal'ın ölümü de şüphelidir. Menderes'in ölümü de arkasındaki güçler de bellidir, kim öldürttüğü de bellidir. Aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle ilgili şüpheler vardır, Fatih'in ölümünde şüpheler vardır. Kim Türkiye'de büyük bir iş yapıyorsa onlarla ilgili operasyon yapıyorlar" diye konuştu.