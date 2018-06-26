AKP'li vekil 'aday' önerdi: Abdullah Gül olsaydı belki ilk turda yüzde 50'yi geçerdi

AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, seçim sonrası ilginç bir Abdullah Gül yazısı kaleme aldı. Ünal, '16 Nisan Halkoylamasında yüzde 48,5 almış 'Hayır' cephesi, Abdullah Gül ile 'Evet' cephesinden 1 milyon oy koparabilir, sonuca ulaşabilirdi' iddiasında bulundu.

AKP'li Aydın Ünal, 'muhalefete' Abdullah Gül önerisinde bulundu.

"AK Parti ve Erdoğan karşıtı blok işin en başında doğru bir stratejiyle sahneye çıktılar: Cumhurbaşkanlığı için tek bir ortak aday belirleyecekler, bu aday da Erdoğan karşıtlarının olduğu kadar AK Parti içinden de oy koparacak ve belki ilk turda yüzde 50’yi geçecekti" diyen Ünal, "En uygun aday eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’dü. Yoğun trafik yaşandı, anlaşma noktasına gelindi ancak Meral Akşener 'ben aday olacağım' diyerek bu stratejiyi bozdu. Bu strateji iş yapabilirdi. 16 Nisan Halkoylamasında yüzde 48,5 almış 'Hayır' cephesi, Abdullah Gül ile 'Evet' cephesinden 1 milyon oy koparabilir, sonuca ulaşabilirdi" ifadelerini kullandı.