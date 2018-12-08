AKP'li vekil: 71 maddelik torba teklif yılbaşından önce yasalaşır

AKP'li Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cemal Öztürk, yaşlılar, hayvancılık yapanlar, sigortacılar, ithalat ve imalat gibi birçok kişi ve sektörü ilgilendiren 71 maddelik torba teklifin yılbaşından önce yasalaşacağını söyledi.

AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaşlıları, hayvancılık yapanları, sigortacıları, ithalat, imalat gibi birçok kişi ve sektörü ilgilendiren 71 maddelik torba teklifin yılbaşından önce yasalaşacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi de olan Cemal Öztürk, TBMM’de kabul edilen 71 maddelik torba teklifle ilgili açıklama yaptı.

Öztürk yaptığı açıklamada, "Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), yaşlılık aylıkları, hayvancılığın desteklenmesi, sigortacılık sektörü, lisanlı depoculuk, ithalat, imalat sanayine yönelik çok sayıda düzenlemeyi kapsayan 71 maddelik torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bütçe görüşmelerinden hemen sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülüp, yılbaşından önce yasalaşmasını bekliyoruz" dedi.

71 maddeden oluşan torba teklifte yer alan bazı düzenlemeleri şöyle:

Pilot istihdamına teşvik

– Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna edilecek.

Stoktan satışa vergi kolaylığı

– Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Dövizli alışverişin kur farkı vergiye yansıyacak

– Yurt içinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu yönünde düzenleme yapılacak.

İmalatçıların inşaat yatırımına uzatmalı KDV iadesi

– İmalat sanayii yatırımları kapsamında 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iade edilmesine yönelik uygulama 2019’da da devam edecek.

Bakanlık yurtdışına kira ‘satacak’

– Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

– Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine izin verilecek (Söz konusu düzenlemenin bankaların kredi vermesine imkan sağlamak amacıyla ellerindeki ipotekli konutların riskini Hazine’ye devretmesine imkan sağlamasının önünü açacağı konuşuluyordu.)

‘Yerli ve milli’ reasürans

– Sigortacılık sektöründe yaşanan teminat sorunlarına daha etkin çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.

Kira artışı TÜFE’den hesaplanacak

– Kira bedelinin belirlenmesinde üretici fiyatları yerine tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenecek (Bu düzenlemenin yapılacağı geçtiğimiz aylarda iktidar temsilcileri tarafından hali hazırda dile getirilmişti).

– Konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları arttırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen, sistem Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Varlık Fonu’na vergi kolaylığı

– Sermaye piyasalarına derinlik kazandırmak ve bu piyasalardaki ürünleri çeşitlendirmek için varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle lehe aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması,

Et ucuzluğu için hayvan ticaretine kolaylık

– Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak.

Bebek sütüne, şalgama ÖTV yok

— Bebek devam sütünde ve şalgamda ÖTV kaldırılacak.

Konut hesabına devlet desteği yüzde 20 artıyor

– Konut hesabına katılanlara devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılıyor

İşsizlik ödeneğinde ‘patron mağduriyeti’ne son

– İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak, devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılacak. Bu kapsamda işsiz kalmadan önceki son 120 gün pirim ödeme koşulu kaldırılacak ve hizmet akdiyle işyerine bağlı olma koşulu getirilecek. Böylece patronun prim ödememesi nedeniyle işçinin işsizlik maaşından yararlanamaması gibi durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yaşlılık aylığı en az 1000 lira

– Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1000 TL’lik alt sınır belirlenecek.