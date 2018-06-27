AKP'li ve CHP'li yazarların gündemi ortak: Kılıçdaroğlu

24 Haziran seçimlerinin ardından tartışmaların odağındaki isimlerden olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün AKP'li ve CHP'li yazarların ortak gündemi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri sonrası tepkilerin odağında.

Aynı anda hem AKP'li yazarlar hem de CHP'li yazarlar tarafından gündem edilen Kılıçdaroğlu'na ilişkin bazı köşe yazılarında yer alan ifadeler şöyle:

Yılmaz Özdil-Sözcü

Dokuz defa kaybetti koltuğu bırakmıyor... “Koltuk sevdasına tutulanların bizim partide yeri yok” diyor...

2009 yerel seçimini Akp kazandı, guguk kuşu kaybetti. “Bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmamalı, oylarımızı arttırdık, bizim açımızdan çok güzel bir gelişme, iktidara koşuyoruz” dedi. Ecevit kasketi taktı, “Yeni Karaoğlan” diye alkışlandı.

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2010 referandumunu Akp kazandı, guguk kuşu seçmen kağıdı çıkarmayı unuttu, oy kullanamadı. “Ben İstanbul’da kayıtlı olduğumu sanıyordum, talihsizlik oldu, her şeye rağmen çok olumlu sonuç aldık, Akp çöküyor, iktidara koşuyoruz” dedi.

Mehmet Barlas-Sabah

Dünya pişkinlik yarışması açılsaydı Kılıçdaroğlu şampiyon olurdu

Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerini izledikten sonra sade Muharrem İnce'ye değil tüm CHP'lilere sabır dilemekten başka yapacak bir şey yoktur...

En doğru olan bu gibi, pişkinlik durumlarını konu alan birkaç fıkrayı hatırlayarak duyulan acıyı azaltmaktır...

- Ders yılı sonunda öğrenci babasına bir faksla durumunu şöyle bildirmiş:

"Babacığım okullar kapandı.

Öğretmenlerim beni çok sevdikleri için sınıfta bıraktılar."

Süleyman Özışık-Türkiye

Lütfen istifa etme Kılıçdaroğlu!

Erdoğan 9 seçimdir yenmiş. Yenmiş de yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın bir daha yenmiş. Bunun kafasıyla giderse CHP’nin 250 sene daha iktidara gelme imkânı yok.

Muharrem İnce’yi tam da Erdoğan’ın söylediği gibi, bertaraf etmek için Cumhurbaşkanı adayı yapmış ve ondan kurtulmuş.

"Yedirmeyiz" demek yerine, "Lütfen istifa etme" diye yalvarmak yerine istifaya çağırmanın, pişmiş aşa su katmanın ne gereği var?

Can Ataklı- Sözcü

Kılıçdaroğlu sanki CHP’nin ipini çekiyor

Seçimden sonra dün yazdığım ilk yazılardan birinde “Muharrem İnce başkan olmak isteyebilir ama CHP’de kararı delegeler verir, bakalım 1250 delegeyi aşacak mı?”mealinde bir soru sormuştum.

Ama iş oraya kadar bile gitmeyecek galiba. Çünkü CHP’nin genel merkez yönetimi dün itibarıyla cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye adeta bayrak açtı.

Bu koşullarda Muharrem İnce’nin başkanlık için yarışmaya kalkması olasılığı hayli azaldı. Genel merkezin bu tavrı sonucu parti içinde “olağanüstü kurultay” çağrısı yapılması da zorlaştı.

Peki, Kılıçdaroğlu’nun ve genel merkezdeki yöneticilerin bu tavrı doğru mu, partinin geleceği için olumlu bir adım mı?

Şunu söylemek gerekir ki CHP artık bu yönetimle devam edemez.