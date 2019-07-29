AKP'li Üstün'den MHP çıkışı: Mayamızı bozuyorlar...

AKP'de 4 dönem milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapan Ayhan Sefer Üstün, AKP'nin MHP ile yaptığı ittifakı, 'mayamızı bozuyor' sözleriyle eleştirdi.

Çağlar Cilara'nın YouTube kanalına konuk olan AKP'li Ayhan Sefer Üstün, partisinin MHP ile ittifakına ilişkin eleştirilerde bulundu, "MHP bizim mayamızı bozuyor" dedi.

"Ak Partililer neredeyse artık bir MHP'li, bir ülkücü gibi düşünmeye başladılar. Benim için en büyük sıkıntı bu. Ak Parti'nin demokrat bir yapısı vardı" iddiasında bulunan Üstün, "MHP ile ittifakın bize bir faydası yok. MHP, benim partimin mayasını bozuyor. Bir zaman gelecek elinde MHP'lileşmiş, aşırı sağa kaymış bir parti kalacak. Bizi dinlemek varken Perinçek dinleniyor" diye konuştu.

'UCUBE SİSTEM'

Üstün, "Ucube parlamenter sistemden kaçalım derken başka bir ucube sisteme yakalandık. Burada kuvvetler ayrılığının olmadığı, parlamentonun iyice güdükleştiği bir sistemle karşı karşıyayız, bu sistem başkanlık sistemi değil" dedi.

Üstün, o dönemde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 18 sayfalık itiraz metnini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını da sözlerine ekledi.

