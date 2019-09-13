AKP'li Uşak Belediyesi pişik olmuş! Faturalarda pişik kreminden tarhanaya yok yok...

Uşak Belediyesi’nde AKP'li eski Belediye Başkanı Nurullah Cahan döneminde 850 erkek cüzdanı, 2 bin 500 pişik kremi, 1 ton tarhana, 600 kol saati gibi bazı harcamalar yapıldığı ve bu harcamaların belediyeye ödetildiği faturalarla ortaya çıktı.

AKP'li Uşak Belediyesi'nde bir önceki dönem başkanlık yapan ve yine AKP'li olan Nurullah Cahan dönemine ait faturalar ortaya çıktı. Belediyeye ödettirilen faturalar arasında 850 erkek cüzdanı, 2 bin 500 pişik kremi, 1 ton tarhana, 600 kol saati gibi harcamalar yer alıyor.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, AKP'li Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, görevi devraldığı AKP'li Başkan Cahan dönemi için müfettiş talebinde bulunarak belediyenin para kaynağı birimlerinin incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

'YAPTIĞIMIZIN ARKASINDAYIZ'

Habere göre, eski Başkan Cahan ise faturaların ihtiyaç sahiplerine, ailelere, başarılı gençlere verilen hediyelere ait olduğunu iddia etti. Cahan, “Hoşgeldin Bebek kampanyamız vardı. Paketin için de pişik kreminden beze kadar her şey vardı” dedi. Cahan, kol saati, cüzdan gibi faturaların da halka yönelik sosyal faaliyetlere ait olduğunu savunarak, “Hesabımızı veremeyeceğimiz bir faaliyetimiz yoktur. Müfettişler gelirse her şeyi detaylı anlatırım. Yaptığımızın arkasındayız” diye konuştu.

Faturalarda 2 bin 500 adet pişik kremine 19 bin 175 lira, muhtarlara alınan takım elbiseye 23 bin 390 lira, 1 ton tarhanaya 12 bin 960 lira, 300 adet erkek kol saatine 24 bin 780 lira, 850 cüzdana ise 45 bin 680 lira ödendiği belirtiliyor.