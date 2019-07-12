AKP'li Turan: S-400 muazzam bir hava savunma sistemi...

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili, 'S-400 teslimatının başlaması Türkiye'nin milli egemenlik haklarından kaynaklı dik duruşunun ve kararlılığının bir sonucudur' derken, S-400'lerin muazzam bir sistem olduğunu söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatının başlamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'nin, sürecin başından bu yana S-400 konusunda net ve kararlı bir tavır gösterdiğini, sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten Turan, "S-400 teslimatının başlaması Türkiye'nin milli egemenlik haklarından kaynaklı dik duruşunun ve kararlılığının bir sonucudur. Bu kararı keyfi olarak değil, ülkemizin güvenliği açısından aldığımızı daha önce de ifade etmiştik" diye konuştu.

F-35 AÇIKLAMASI

Turan, ABD'nin F-35 programına yönelik anlaşmanın gereğini yapmasını, bu sürecin sıkıntısız bir şekilde aşılmasını beklediklerini ifade etti.

Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterilen irade yeni Türkiye'nin kodlarını bir kez daha hatırlattı. Türkiye; kendi menfaatleri doğrultusunda karar alabilen, ordusuyla, milletiyle, lideriyle ve tüm dinamikleriyle uluslararası platformlarda var olan, güçlü bir ülke. S-400 muazzam bir hava savunma sistemi. Hayırlı olsun" dedi.