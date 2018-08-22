AKP'li Turan: Dövizin artmasının tek sebebi var

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Dövizin artmasının tek sebebi var; Türkiye'ye ayar vermek' dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, dövizdeki artışa ilişkin konuştu.

Turan, "Ekonomik parametrelerin tek göstergesi döviz değildir. Çok farklı kriterler vardır, bir tanesi dövizdir. Bizim dövizden başka sıkıntı yaşadığımız hiçbir kriter yok. Yatırımlar, üretim, ihracat devam ediyor, sadece dövizle ilgili bir dalgalanma oldu. Ancak göreceksiniz, bu dalgalanmanın sonunda Türkiye büyüyerek çıkacak. Bu dalgalanma bölgesel ittifakların kapısını açacak. Dünyada sadece Amerika'nın merkezi olduğu bir yapılanma değil, başka başka merkezlerin de olduğunu herkes görecek" dedi.

"Yeni bir ihracat kaybı yok, yeni borçlanma imkanı yok. Ne oldu da arttı? Bu bile başlı başına kötü bir niyetin göstergesi. Bu bile farklı hesapların göstergesi" diyen Turan, "İhracat artmış, üretim artmış, borçlanma azalmış. Dövizin artmasının tek sebebi var; Türkiye'ye ayar vermek. Veremeyecekler kardeşim. Bunlar o papazı değil, Erdoğan'ı istiyorlar. Alamayacaklar kardeşim. Bu millet olduğu müddetçe, sahip çıktığı müddetçe alamayacaklar" ifadelerini kullandı.