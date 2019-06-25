AKP'li Tosun'dan MHP'ye: Yüzde 45 AKP'nindir

Eski AKP Tokat Milletvekili ve Star yazarı Resul Tosun, 23 Haziran'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy oranının yalnızca AKP'ye ait olduğunu öne sürdü.

Eski AKP Tokat Milletvekili ve Star yazarı Resul Tosun, 23 Haziran'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy oranının yalnızca AKP'ye ait olduğunu söyledi. Tosun, İstanbul seçimine AKP'nin Cumhur İttifakı'yla girmesine rağmen, "AK Parti’nin tek başına aldığı oy %45’tir" ifadesini kullandı.

Tosun'un "Adam kazandı!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Adaylar bazında kazanan ve kaybeden vardır. Ancak partileri teker teker değerlendirecek olursak ciddi miktarda oy kaybına rağmen Türkiye’nin en büyük partisinin hâlâ AK Parti olduğunu görürüz.

İmamoğlu’nun aldığı %54 oy sadece CHP’nin oyları değildir.

Bu oylar CHP, İP, HDP ve diğerlerinin toplamıdır.

Hepsinin toplamı %54’tür AK Parti’nin tek başına aldığı oy %45’tir.

Evet, oylarda gerileme vardır ama İstanbul’un da Türkiye’nin de sorunlarını çözmeye en güçlü aday hâlâ AK Parti’dir. Bu gerçek İmamoğlu’nun zaferi kadar açık ve net bir gerçektir.