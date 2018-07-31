AKP'li Şentop: Tren kazası önergesi acıları istismar etmektir

Tren kazasında ihmallerinin ortaya çıkmasını istemeyen AKP, konuya ilişkin verilen önergeyi reddederken, ilginç bir açıklama geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen "Alışveriş Fuarı"nın açılışına katılan TBMM Başkanvekili ve AKP Milletvekili Mustafa Şentop, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Faciada rollerinin gizlemek için konuyla ilgili araştırma önergesini reddetmelerine gelen tepkilere ilişkin de konuşan Şentop, "Bu konuda milletimiz müsterih olsun. Tren kazasıyla ilgili gelişmeleri, hem adli bakımdan hem de yapılan soruşturmayı ilk günden itibaren yakından takip ediyoruz. Bu konuda herhangi bir kusur ve bir yanlış ortaya çıkarsa gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bazı milletvekillerimiz yeni, araştırma önerisi ya da grup önerisi nedir; bunu bilmeyebilirler. Bazı vekillerimiz eski olduğu halde bilmeyebilir. 1 gün önce İyi Parti, 1 gün sonra da Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyla ilgili tren kazasıyla ilgili vermiş oldukları araştırma önergelerinin öne çekilmesiyle ilgili parti grup önerisi verdiler. Meclis'te yapılan görüşme, tren kazasıyla ilgili bir araştırma önergesi görüşmesi değil. Bu araştırma önergesinin sırasıyla ilgili bir görüşmeydi" dedi.

Meclis'in tatile gireceğini iki partinin de bildiğini belirten Şentop, "Burada yapılmak istenilen ki bu milletimizin ortak acısıdır; bu acıları istismar etmektir. Şu anda onunla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Bu konuyla ilgili 6 savcımız görevlendirildi ve idari soruşturma da sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.