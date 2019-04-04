AKP'li Sayan: Ben bu işlerde uzman bir kardeşinizim, Ankara ve İstanbul'da yüzde yüz hile var

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, 'Daha önce de ben bu işlerde uzman bir kardeşinizim. Ben şunu söylüyorum. İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var. Bakın yüzde yüz diyorum, hiç ihtimalsiz' dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı'dan Belediye Başkanı seçilen AKP'li Savcı Sayan, İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile olduğunu ileri sürdü.

Sayan, "Ben ülke genelini çok yakından takip ediyorum. Daha önce de ben bu işlerde uzman bir kardeşinizim. Ben şunu söylüyorum. İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var. Bakın yüzde yüz diyorum, hiç ihtimalsiz" ifadesini kullandı.

Sayan, şu şekilde konuştu: