AKP'li Sayan: Ben bu işlerde uzman bir kardeşinizim, Ankara ve İstanbul'da yüzde yüz hile var

31 Mart yerel seçimlerinde Ağrı'dan Belediye Başkanı seçilen AKP'li Savcı Sayan, İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile olduğunu ileri sürdü.
Sayan, "Ben ülke genelini çok yakından takip ediyorum. Daha önce de ben bu işlerde uzman bir kardeşinizim. Ben şunu söylüyorum. İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var. Bakın yüzde yüz diyorum, hiç ihtimalsiz" ifadesini kullandı.
Sayan, şu şekilde konuştu:
"Nasıl ki, cumhurbaşkanının arkasındaki yaveri çözememişsek içimizdeki hainleri de görmedik. Onlar sandıkların birçok yerinde görevlerini yapmadılar ya da bilerek manipülasyon yaptılar. Güvenlik görevlileri içerisinde hâkim savcıların içerisinde hala temizleyemediğimiz kriptolar vardır. Bunlar Ankara ve İstanbul seçimlerini dizayn ettiler, hile karıştırdılar. Bakınız 25 tane ilçeyi kazanıyoruz. Adamlar 13 ilçe ile büyük şehir belediyesini bizden alıyorlar. Sebep nedir, bunu hiç düşündünüz mü? Burada büyük bir hile var. Yeni bir darbe girişimi için İstanbul ve Ankara mevzilerinin mutlaka ele geçirilmesi gerektiğine dair kanaatleri düşünceleri var. Dolayısıyla o iki mevzi onların elinde olmadığı müddetçe hiçbir darbeyi başaramayacaklarını anladılar. Olay budur, böyle bakmak lazım.