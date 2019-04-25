AKP'li saldırganın oğlu: Babam koruma amaçlı karakolda tutuluyor

Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan AKP'li saldırgan Osman Sarıgün'ün oğlu İsa Sarıgün, tehdit aldıklarını belirterek, 'Babam koruma amaçlı karakolda tutuluyor' diye konuştu.

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan AKP'li saldırgan Osman Sarıgün'ün oğlu İsa Sarıgün, tehdit aldıklarını belirterek, "Babam koruma amaçlı karakolda tutuluyor" dedi.

Irak sınırında çıkan çatışmada yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu köyündeki cenazesinde, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi sırasında, Osman Sarıgün adındaki kişi, CHP Genel Başkanı'na yumruk atmıştı. Çıkan olaylarda CHP Genel Başkanı ve beraberindekiler önce bir eve sığınarak sonra da zırhlı araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Osman Sarıgün'le birlikte dokuz kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan üçü savcılıktan, beşi çıkarıldığı mahkeme tarafından haklarında adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakılmıştı.

AKP'Lİ SALDIRGAN: DEVLET BÜYÜKLERİMİN ELLERİNDEN ÖPERİM

Sarıgün'ün serbest bırakılmasının ardından aralarında 31 Mart seçimleri için AKP'den Etimesgut Belediyesi Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan Önder Gökçekaya'nın da yer aldığı bir grubun, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan atan şahsın bulunduğu yere gittiği ve elini öptüğü görülmüştü. AKP'li Önder Gökçekaya'nın yaptığı sosyal medyaki video yayınında Sarıgün "Türkiye'ye selam olsun, devlet büyüklerimin ellerinden öperim, hepsine başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.