AKP'li saldırgan ifadesinde böyle yalan söyledi: Elimi salladım, Kılıçdaroğlu'na değmiş!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan ve serbest kalan saldırgan Osman Sarıgün'ün hakimlik ifadesinde göz göre göre yalan söylediği, 'Birisi bana yumruk vurdu. Benim omzumdan iteledi. Zannedersem bu şahıs Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarından biriydi. Ben de elimi salladım. Kemal Kılıçdaroğlu’na değmiş' dediği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Osman Sarıgün’ün hâkimlik sorgusu ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Sarıgün, “Bir arbede yaşanıyordu. Birisi bana yumruk vurdu. Benim omzumdan iteledi. Zannedersem bu şahıs Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumalarından biriydi. Ben de elimi salladım. Kemal Kılıçdaroğlu’na değmiş. Kılıçdaroğlu’nun etrafı kalabalık olduğu için onu tam seçemedim. Daha sonra televizyonda izleyince attığım yumruğun Kemal Kılıçdaroğlu’na değdiğini gördüm” dedi. İLGİLİ HABER VİDEO | Kılıçdaroğlu'na saldırının görüntüleri!