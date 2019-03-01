AKP'li Özdağ'dan Erdoğan'a yanıt: Seçimlerin beka ile alakası yok, yeni parti ihtiyaç var ki konuşuluyor

AKP’de 3 dönem milletvekilliği yapan Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 31 Mart seçimleri için kullandığı 'beka seçimi' ifadesine itiraz etti.

Üç dönem AKP'den milletvekilliği yapan Selçuk Özdağ, Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "beka seçimi" tanımına itiraz eden Özdağ, "Ben meseleye beka diye bakmıyorum. Yani bu seçimlerin beka ile bir alakası yok. Beka ile alakasının olmasının sebebi şudur; eğitimde fırsat eşitliğini ve gelir dağılımında adaleti sağlarsanız, şeffaf bir demokrasi anlayışınız, liyakat ve ehliyet esasına dayalı bir devlet dairelerine giriş sisteminiz olursa beka sorununuz olmaz. Bir Kürt, alevi, Sünni bu devlet benimdir demeli. Hala beyin göçü devam ediyor. Devleti yönetenler bunu durduramıyorlarsa beka sorunumuz vardır" dedi.

Seçimlerde çok büyük sürprizler de olabileceğini dile getiren Özdağ, "Çok umulmadık yerde umulmadık başarıları BBP, Saadet Partisi bazı illerde alır. AK Parti'nin çok güçlü olduğu bir yeri CHP alır, İyi Parti alır. CHP'nin bazı güçlü olduğu yerlerde Ak Parti alabilir. Hem parametre hem barometre millet. Bir yandan siyasetin ısısını ölçecek bir yandan sizler yolunuza devam edin veya etmeyin diye mesajlar verecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir noktada denemesi olacak. Ak Parti burada bir sınavdan geçecek. Geçecek mi geçemeyecek mi onu göreceğiz" diye konuştu.

'YENİ PARTİ, İHTİYAÇ Kİ KONUŞULUYOR'

"Yeni parti söylemleri var ama Sayın Gül'den, Babacan'dan, Davutoğlu'ndan kendi ağızlarından bir şey duymadıkça hepsinin sadece rivayet olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu çok konuşuluyor. Gül'ün Babacan başkanlığında bir parti kurduracağı. Bir de Sayın Davutoğlu'nun parti kuracağı. Bir de Babacan'la Davutoğlu'nun birlikte olduğu noktasında, üç tane görüş var" diyen Özdağ, "Eğer bunlar çok konuşuluyorsa ve bunu herkes konuşuyorsa bir ihtiyaç mı var da konuşuyor demektir. İhtiyaç olmasa bu konuşulur mu? Domates, nohut fiyatları, tanzim satışlar neden konuşuluyor? Bir problem var. Bunların konuşulması dolaylı olarak doğru olduğunu ortaya koyuyor bir noktada dolaylı olarak. Türkiye de bir arayış da var. Bu arayışı birileri olgunlukla karşılamalı, herkes olgunlukla karşılamalı. FP'den sonra SP-AK Parti kurulurken, MÇP'den MHP ye doğru geçerken bir ihtiyaç manzumesinin karşılığında çıktı bunlar. Cumhurbaşkanı diyor ki ‘daha önce de parti kuranlar oldu gördük sonucunu' diyor. O zamanlar bir talep yokmuş demek ki. Bir de rahatsız olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.