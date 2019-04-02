AKP'li Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatıyla ilgili haberleri ibretle not ediyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle;

* Kara propogandaları yoğunlaştırıyorlar. Bundan neyi kastettiklerini biz anlıyoruz. Türkiye'nin elinin güçlenmesini istemiyorlar. Bunların son zamanlarda yoğunlaştırdıkları haber alanlarından bir tanesi son derece meşru, yasal itiraz sürecidir. Hukuka göre yürüyen itiraz süreci hakkında kara propagandayı yürürlüğe sokuyorlar. Müthiş rahatsızlar. Kesinleşmiş bir sonuç olmadığı halde AK Parti'nin sonucu değiştirmeye çalıştıklarından bahsediyorlar. Türkiye'de sürecin şeffaflığından ya haberleri yok ya da yönlendirmek istiyorlar. Seçim neticesinde birtakım diktatörlere yakın gazetelerde Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatıyla ilgili haberleri ibretle not ediyoruz.

* Cumhur İttifakı'nın seçimlerden yüzde 52'ye yakın oy alması, önümüzdeki 4,5 yıl istikrarın devam edecek olması bunları ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Erdoğan eşittir Türkiye diyerek, Erdoğan'ın eli zayıflarsa masada Türkiye'ye istediğimizi yaptırırız diye hareket ediyorlar. Milletimiz dünyanın gıpta ile baktığı katılım oranıyla seçimlere katılmıştır. Bu kara propaganda çevrelerin aksine memleketimizin, milletimizin çıkarları takip edilecektir.

* Bu itiraz süreci sadece AK Parti'nin sandıkların başında bulunarak yürüttüğü bir süreç değildir. Sürecin patronu hukuktur, yani YSK'dır. YSK çok başarılı seçimler yürütmüştür. Dünya ve demokrasi tarihine altın harflerle geçmiştir. Her partiden vatandaşlarımız bu süreci gözlemleyebildiği gibi bu sürece yakınen şahit oluyorlar. Panik atak siyaseti yapmamak lazım. CHP yönetiminin 'bu süreç durdurulsun' yaklaşımında süreçten duyulan rahatsızlık nedir? Panik atağa gerek yoktur. Bir sürece ikinci sonuca saygı göstereceğiz. Sonuç olarak vatandaşımız ne derse o olur. Seçim kurulları çok şeffaf. Keşke o kurulların olduğu yerde bu çalışmaları yürütürken gerekirse kamerayla herkesin izleyebileceği şekilde Türkiye'ye yayın yapılsın.

* Keşke tüm vatandaşlarımızın, köylerdeki vatandaşlarımızın cep telefonlarıyla izleyebileceği bir süreç olsa. Siyaseten buna saygıyla yaklaşmak Türkiye'nin en büyük gücüdür. Bizim verdiğimiz mücadele sivil siyasetin güçlenmesi, demokratik geleneklerin pekişmesi, demokrasi bilincinin kuvvetlenmesi meselesidir. Süreci akamete uğratmaya çalışmamak lazımdır. Teşkilatlarımızın, kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın büyük teveccühü ile ulaşmaya çalıştıkları her bir AK Parti'nin ortaya çıkması için bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu aynı zamanda başka partilere oy veren vatandaşlarımızın heba olmuş oyu varsa onun da ortaya çıkmasını sağlıyor. Şundan herkesin müsterih olması lazım, hiçbir oy heba olmasın.

* AK Parti geleneğinde hiçbir zaman açık oy, gizli tasnif olmamıştır. Açık oy, gizli tasnif geleneğinin CHP siyasi tarihinin büyük bölümünü dolduran bir gelenek olduğu biliniyor. Bu eleştirilerini ifade ederken dikkatli üslup kullanmaları gerekir. Kendi tarihleriyle yüzleşmeleri gerekmektedir. Seçilmiş iradeye tutum alan, muhtıralara, yargı vesayetine, askeri vesayetine destek veren gelenek CHP'nindir, bizim geleneğimizde yeri yoktur. Hak edilmemiş zaferlerle, yargı ve askeri vesayetle milletin iradesini çalarak Türkiye'de rol oynayanların hangi geleneğe ait olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

* Sürecin patronu YSK'dır. Bazı yerlerde gerginlikler duruyoruz. Lütfen vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu meseleyi partiler arası kavga gibi görmesinler. Bu partiler arası bir kavga değil milletimizin iradesinin tam olarak tecelli etme mücadelesidir. Siyasi ve hukuki ilkelere uygun bir şekilde yapılmaktadır. Bunu hukuki prensiplere uygun olarak yürütüyoruz. AK Parti'nin hiçbir oyunun zayi olmamasını sağlayacağız, aynı şekilde hangi partiye oy vermiş olursa olsun her vatandaşımızın oyu yerini bulacaktır. Hepimiz herkes demokrasinin tarafındayız, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir tarafındayız.

* Islak imzalı, mühürlü sandık sonuçlarıyla YSK'ya bildirilen sonuçlarla ciddi hatalar görülmüştür. Bunun düzeltilmesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz.