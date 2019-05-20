AKP'li Nurettin Canikli'den Rabia Naz'ın babasına dava!

Rabia Naz cinayetinin üstünü örtmekle suçlanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hakkında iftira ve hakaret iddiasıyla dava açtığını açıkladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan hakkında dava açtığını açıkladı.

Cinayeti örtbas etmekle suçlanan Canikli, "Olayla hiçbir ilişkimin bulunmadığını, olayın tüm gerçekliği ile bir an önce ortaya çıkartılması gerektiğini, eğer soruşturma sürecinde herhangi bir müdahalem olduğu iddiası var ise bununla ilgili olarak hakkımda savcılığa suç duyurusu yapılması gerektiğini ve gerçeğin ortaya çıkması için gerekirse dokunulmazlığımın dahi kaldırılabileceğini açıkladım" derken, "Bütün bunlara rağmen Baba Şaban Vatan, şahsımla ilgili olarak sosyal medya üzerinden hakaret ve iftiralarına devam etti" ifadesini kullandı.

Babanın acılı olduğu ve acısından dolayı bu tür davranışları sergilediğini düşündüğü için dava açmadığını belirten Canikli, "Ancak, devam eden ve dayanılmaz boyutlara ulaşan iftira ve hakaretlerine karşı hukuki yola başvurmak ve bunlarla ilgili olarak dava açmak benim için zaruri hale gelmiştir. Baba Şaban Vatan daha da ileri giderek T.C kimlik numaramı sosyal medya hesabından ifşa etmiştir. Açtığım davalar, sadece hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili olarak babanın yaptığı paylaşım ve iddiaların engellenmesine yönelik değildir" dedi.