AKP'li Nihat Zeybekci'den İstanbul seçimi yorumu: Kesinlikle çaldılar, bariz hırsızlık var

AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerindek İzmir adayı Nihat Zeybekci, iptal edilen İstanbul seçimleri için konuştu. Zeybekci, 'Binali Yıldırım ne dedi? Çaldılar dedi. Çalmadık diyebildiler mi? Kesinlikle çaldılar. Bariz, açık bir şekilde hırsızlık, suistimal vardır' dedi.

31 Mart yerel seçimlerindeki AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nihat Zeybekci, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için konuştu.

'ÇALMADIK DİYEBİLDİLER Mİ? KESİNLİKLE ÇALDILAR, BARİZ BİR ŞEKİLDE HIRSIZLIK VAR'

Ege'de Son Söz'den Mehmet İşler'e konuşan Nihat Zeybekci, tartışmalı sürece dair ilk kez bir açıklama yaptı.

Zeybekci şöyle konuştu: "YSK kararı gayet net. Herkes YSK’nin kararına herkes uyacak ve saygı duyacak. Açıkça söyleyeyim; Binali Yıldırım ne dedi? ‘Çaldılar’ dedi. ‘Çalmadık’ diyebildiler mi? Çalmadıysanız kardeşim 4 ilçe sayıldığında 29 binden 13 bine nasıl iniyor fark? Kesinlikle çaldılar. Bariz, açık bir şekilde hırsızlık, suistimal vardır. Bütün İstanbul sayılsın dendiğinde CHP niye itiraz etti? O zaman sayılsaydı YSK’nın böyle bir şeyine de gerek kalmazdı” dedi.