AKP'li müteahhit boşanması: 400 milyon tazminat, 750 bin nafaka

Cengiz Holding’in hissedarı ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz'e, 6 çocuğunun annesi Fatma Cengiz, şiddetli geçimsizlik ve zina nedeniyle boşanma davası açtı.

Cengiz Holding’in hissedarı ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz'e, 6 çocuğunun annesi Fatma Cengiz, şiddetli geçimsizlik ve zina nedeniyle boşanma davası açtı.

Mehmet Cengiz'in Y.Y., isimli kadınla evlilik dışı ilişkisinden olan çocuğu nüfusuna geçirdiğini belirten Fatma Cengiz, aylık 750 bin TL tedbir nafakası, 250 milyon TL maddi, 150 milyon TL manevi olmak üzere toplam 400 milyon TL tazminat talep etti.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu tarafından dilekçe veren Fatma Cengiz, 30 yıllık eşi Mehmet Cengiz’in ailesine karşı manevi yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürdü ve eşinin iş ilişkilerinden kaynaklanan özel uçakları ile olağandışı yapmış olduğu yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri nedeniyle bir gecelik veya günü birlik ilişkilerinden haberdar olduğunu belirtti.

Mehmet Cengiz’in Y.Y., isimli kadınla yaşadığı ilişkiyi duymayan kimsenin kalmadığını ileri süren Fatma Cengiz, bu ilişkiden olan C., isimli çocuğu tanıdığını ve nüfusuna geçirdiğini belirtti.

'LONDRA’DA VE İSTANBUL’DA DAİRE ALDI'

Dilekçede, Mehmet Cengiz’in Y.Y.’nin üzerine Londra’da 1, İstanbul Çengelköy’de 1, Göztepe’de 2, Bulgurlu’da 2 daire, Çanakkale Bozcaada’da bir parsel ve Düzce’de 2 daire bir parsel geçirdiğini iddia edildi.

'PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULADI'

Dilekçede, evlilik dışı ilişki yaşadığı kadın ile birlikte sık sık yurt dışına özel uçağıyla seyahat ettiği ileri sürülen Mehmet Cengiz’in zina nedeniyle ağırlı kusurlu olduğu, Fatma Cengiz’e uyguladığı psikolojik şiddete çocuklarının da tanık olduğu dava dilekçesinde belirtildi.

MEHMET CENGİZ’İN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULMASINI İSTEDİ

Dilekçede evlilik birliği içerisinde 2002’den sonra edindiği ve çalışmasının karşılığı olduğundan edinilmiş mal niteliğindeki şirket hisselerinin ve şirket hisselerinden gelen yıllık gelirinin yarısı üzerinde üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi, yine mal niteliğindeki adına kayıtlı gayrimenkuller ve taşıtların yarısı üzerinde üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir konulması istendi.

400 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEDİ

Dilekçede, her ay 150 bin dolar aylık ödeme yaptığı belirtilen Fatma Cengiz’in, bu meblağ ile kişisel ve sağlık masraflarını, ulaşım giderleri ile evde çalışan personelin maaşını ve sosyal sorumluluklarını karşıladığı belirtildi. Fatma Cengiz, aylık 750 bin TL tedbir nafakası, 250 milyon TL maddi, 150 milyon TL manevi olmak üzere toplam 400 milyon TL de tazminat talep ederek mahkemenin boşanmalarına karar vermesini istedi.

TÜRKİYE’NİN İLK 10’U ARASINDA

İstanbul Havalimanı başta olmak üzere inşaat, otoyol, köprü, tünel, enerji, sigorta, havacılık, maden, turizm, baraj, liman, metro, demir yolu, turizm tesisleri alanlarında faaliyet gösteren Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding, Türkiye’nin ilk 10 firması arasında gösteriliyor.