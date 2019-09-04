AKP’li müdürün istifa ettiği İETT’de ihaleler iptal

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış’ın istifasını duyurduğu saatlerde işletmenin iki ihalesinin de iptal edildiği açıklandı. Bununla birlikte İBB yönetimindeki değişiklik sonrası İETT'de iptal edilen ihale sayısı 6 oldu.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) Genel Müdürü Ahmet Bağış'ın istifasıyla aynı gün işletmenin iki ihalesi de iptal edildi.

CHP’nin geçen yıl “görevi kötüye kullanmak”tan suç duyurusunda bulunduğu İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yine aynı makama atanmıştı. Bağış, yönetim ekibini belirlemek için kendisine "gerekli alanın açılmadığı"nı öne sürerek bugün istifasını duyurdu. Bağış’ın Twitter hesabından istifasını duyurduğu saatlerde İETT'nin iki önemli ihalesinin de iptal edildiği açıklandı.

İptal edilen ihalelerden birinin “392 Adet Citaro Solo, 53 adet Citaro Körüklü otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı, servise hazırlanması” olduğu belirtildi. İptal gerekçesinde "Teknik şartname içeriği ve işin süresi yeniden düzenleneceği için" denildi.

İptal edilen diğer ihalenin ise “247 adet Karsan Avancity CNG, 48 adet BMC Procity otobüsün bakımı, arıza ve hasar onarımı servise hazırlanması işi” olduğu belirtildi. İptal gerekçesinde ise “Bir geçerli teklif olmaması ve diğer teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle” denildi.

İETT tarafından İBB yönetiminin değişmesinden sonra 4 ihale daha iptal edilmişti. Bunlar “İstanbul Geneli İETT Binaları Elektrik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve İşletmeye Hazır Halde Tutulması İşi” ihalesi ve İETT'nin denetiminde olan ve özel toplu ulaşım ağını oluşturan (Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş.) sistemle ilgili açılan 3 adet "Şehiriçi Toplu Taşıma" ihalesiydi.

