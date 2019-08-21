AKP’li milletvekilinden Van’daki polis saldırısına tepki

AKP’li milletvekili Mustafa Yeneroğlu Van’da kayyum protestosuna yönelik polis saldırısında bir eylemcinin çok sayıda polis tarafından kask ve tekmelerle darp edildiği görüntülere tepki gösterdi.

AKP İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van’da kayyum protestolarına polis müdahalesinin ardından bir kahvehaneye sığınan eylemcilerden birinin çok sayıda polis tarafından kask ve tekmelerle darp edildiği görüntülere tepki gösterdi.

Twitter’dan görüntüleri paylaşan Yeneroğlu “Van’daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır” diye yazdı.

Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır. pic.twitter.com/WGYJ63bajj — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) August 21, 2019

Yeneroğlu AKP’nin İstanbul seçimlerini kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada “Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik” demişti. AKP MKYK üyesi de olan Yeneroğlu’nun geçen Nisan ayında istifa ettiği öne sürülmüş, daha sonra Yeneroğlu bu haberleri yalanlamıştı.