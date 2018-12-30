AKP’li Metiner’den Sofuoğlu’na: Reis’in sırtından geçinip ağalık taslıyor

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, yaptığı paylaşımla gündeme oturan AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nu kaleme aldığı yazısında eleştirdi. Metiner, 'Kibir abidelerine aramızda yer olmadığını söylüyorsak bunun gereğini yapmak bize düşer' dedi.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesinde “Kibir abidelerine yer var mı yok mu?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner yazısında, AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun danışmanlarının yer aldığı fotoğrafı “emirerlerim” notuyla paylaşmasına tepki gösterdi.

Metiner yazısında “Birileri hâlâ Reis’in sırtından geçinip ağalık taslıyor. Kibir abidelerine aramızda yer olmadığını söylüyorsak bunun gereğini yapmak bize düşer” ifadelerini kullandı.

'HALA AĞALIK TASLIYOR'

Mehmet Metiner, yazısında şu ifadeleri kullandı;

“Reis canını dişine takmış gece gündüz demeden çalışıyor.

Millet Reis’e gönülden duyduğu sevgi ve güven dolayısıyla AK Parti’yi sahiplenmeye devam ediyor.

Ama birileri hâlâ Reis’in sırtından geçinip ağalık taslıyor.

Buna rağmen millet Reis’in hatırına tepki koysa bile desteğini kesmiyor.

Reis ısrarla hizmetkârız diyor.

Ama o birileri milleti hizmetkâr olarak görmeye devam ediyor.

Yanında bulunan herkesi emireri olarak görüyor."

'GEREĞİNİ YAPMAK BİZE DÜŞER'

"Reis kibir abidelerine ateş püskürüyor.

Ama o birileri milletin kendisine Reis’in hatırı için sağladığı imkânlar üzerinden kibir abidesi olarak çalım satmaya devam ediyor.

Millete karşı ayak ayak üstüne atıp efendi-emireri mantığı çerçevesinde poz vermeyi ‘espri’ diye tanımlamayı da siyaset zanneden o birilerine durması gereken yer hatırlatılmazsa kendi kimliğimizi ve varlık nedenimizi inkâr etmiş oluruz.

Kibir abidelerine aramızda yer olmadığını söylüyorsak bunun gereğini yapmak bize düşer.

Uyarı da, eleştiri de bu gereklerden biridir.

Birbirimizi uyarmayacaksak ve dahi kibir abideleri karşısında seyirci kalacaksak kalemimizi kıralım daha iyi.

Hiç kimsenin hatırı Hakk’ın hatırından ali değildir.

Bugünlük bu kadar yeter…

Lafın tamamını siz getirin vesselam…”