AKP'li meclis üyesi: İngiliz sömürgecilerin kurduğu vesayet sistemi sona erdi

AKP Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman, sosyal medya hesabından, "İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor" paylaşımında bulundu. Paylaşıma tepki yağdı.

AKP Bolu Belediye Meclis Üyesi Tahsin Akduman, sosyal medya hesabından, "İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor" paylaşımında bulundu. Paylaşıma tepki yağdı.

Bolu İl Özel İdaresi eski genel sekreteri ve AKP Bolu Belediye Meclisi Üyesi Tahsin Akduman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İngiliz sömürgecilerinin kurduğu 100 yıllık vesayet geçmişi geride kaldı. Bugün yeni bir dönemin başlangıcıdır. Artık bizim milletimizin asrı başlıyor. Ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun" yazdı.

Akduman'ın paylaşımına sosyal medyadaki takipçileri ve paylaşımını haber yapan birçok yerel gazete tepki gösterdi.