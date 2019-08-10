AKP’li Malatya Belediyesi'nin misafirler için 11,4 milyon lira harcadığı ortaya çıktı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu’na göre 2015 yılından itibaren AKP'li belediyeye misafir olarak gelen 254 kişi için bütçeden toplamda 11 milyon 459 bin TL harcandığı ortaya çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu’na göre 2015 yılından itibaren AKP'li belediyeye misafir olarak gelen 254 kişi için bütçeden toplamda 11 milyon 459 bin TL harcandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, faaliyet raporunda Malatya Belediyesi'nin 2015 yılında 50, 2016 yılında 70, 2017 yılında 89, 2018 yılında 45 misafir ağırladığı kaydedildi.

Rapora göre misafirler için yıllara göre yapılan harcamalar şu şekilde:

2015 yılında 50 misafir için 2 milyon 295 bin TL

2016 yılında 70 misafir için 2 Milyon 279 bin TL

2017 yılında 89 misafir için 2 Milyon 785 bin TL

2018 yılında 45 misafir için 3 Milyon 800 bin TL