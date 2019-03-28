AKP'li Mahir Ünal'ın 3 kuruşluk davası reddedildi

AKP'li Mahir Ünal'ın, CHP'li Özgür Özel'e açtığı 3 kuruş değerindeki tazminat davası reddedildi. Mahkeme kararında, 'Davacı ve davalı siyasi bir kişilik olup eleştirilere sıradan kişilere göre daha fazla katlanmaları gerekir' denildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e açtığı 3 kuruş değerindeki tazminat davası Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce reddedildi.

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ünal’ın açtığı davayı reddederken, gerekçeli kararda, “Davacı ve davalı siyasi bir kişilik olup eleştirilere sıradan kişilere göre daha fazla katlanmaları gerekir. Ayrıca davacı basın mensuplarına yaptığı açıklamada davalı ve arkadaşlarının FETÖ terör örgütüyle hareket ettiklerini ifade etmiş olup davalıdan bu sözlere karşılık olarak cevap vermiştir. Bu durumda davalının sözlerinin siyasi eleştiri mahiyetinde olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl Ocak ayında, Ünal’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik "Biz Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını iyi niyetli görmüyoruz. Hatta art niyetli de görmüyoruz. Açık bir şekilde ihanet içerisinde görüyoruz" sözleri üzerine, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel "Mahir Ünal’a şunu sorarlar: Sen darbe başarılı olsaydı Türkiye'yi yöneten kadroların içinde yine olacak mıydın olmayacak mıydın? Darbe başarı olsaydı belki Erdoğan, Binali Yıldırım olmayacaktı. Bizler olmayacaktık. Ama belki sen sıkıyönetimde yaptığınız toplantılardan sonra yine çıkıp sözcü olarak açıklama yapacaktın Mahir Bey. Mahir Bey’i bilirler. İki tane terör örgütünden şikayet ediliyor Türkiye’de sürekli. Biri PKK, biri FETÖ. Daha önce sordum bir daha sorayım. AKP'de hem FETÖ ile hem PKK ile işbirliği ve görüşmelerle ilgili suçlanabilecek ilk isim kimdir? Tek isim, İlk akla gelen isim elbette ki Mahir Ünal” şeklinde yanıt vermişti.

Özel’in bu sözlerinin hakaret niteliğinde olduğu iddiasıyla AKP’li Ünal, 3 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.