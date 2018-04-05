AKP'li Mahir Ünal'dan Mehmet Şimşek açıklaması

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MYK ile ilgili iddialara ilişkin 'Bazı bilgi kırıntılarından, dedikodulardan yola çıkarak senaryo oluşturmak doğru değil' dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddaları değerlendirdi.

Ünal, "En son gerçekleştirdiğimiz MYK'de ekonomiye dair sunum esnasında bazı değerlendirmeler yapıldı ama burada ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek ile ilgili ya da herhangi bir isim zikredilerek kişiler üzerinde herhangi bir değerlendirme söz konusu olmadı" diye konuştu.

Ünal şöyle konuştu:

"AK Parti'nin MYK toplantılarında gündem konuşulur, tartışılır, istişare edilir, değerlendirilir ama orada kişiler konuşulmaz. Orada fikirler konuşulur, orada politikalar istişare edilir, siyasi pozisyonlar değerlendirilir, analizler yapılır ve sonra hep birlikte ortak pozisyonumuzu belirleriz. Ama bu haberde ve bu tür haberlerde maalesef açık bir art niyet sezmekteyim. Çünkü orada bire bin katarak ifade edilen yok efendim bir bakanımız istifa ediyormuş, Başbakanımız buna aracı olmuş... Böyle bir durum söz konusu değil. Parti Sözcüsü olarak ve MYK'nin bir mensubu olarak bunları bu kadar açık ve net ifade ediyorum."