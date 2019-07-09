AKP’li Mahir Ünal: Babacan olayının siyasette karşılığı yok

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın yazısına göre AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ali Babacan’ın partisinden istifası hakkında ‘Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok’ yorumunda bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın partisinden istifasının ardından “Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok" dediği belirtildi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, Babacan’ın istifasının ardından AKP’deki odasında Mahir Ünal’la sohbet ettiğini ve Ünal’ın kendisine konuyla ilgili şunları söylediğini yazdı:

“Muhalefet açısından oldukça avantajlı bir iklimde seçimi gerçekleştirdik. Eğer böyle bir iklimde Türkiye genelinde yüzde 52, İstanbul’da ise yüzde 45 oy alıyorsak bu siyasette doldurulacak bir boşluğun olmadığını gösterir. Onun için Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok.”

Habertürk yazarının aktardığına göre Ünal “Biz 2004’ten bu yana İstanbul’da sürekli oy arttırdık; yükselme trendi gösterdik” dedi ancak "boğaz enfeksiyonu sorunu" yaşadığı için bunun ötesinde konuşmaktan kaçındı.

“AKP’nin koridorları”ndan aktaran Sarıkaya, AKP'de Babacan’ın partileşme sürecinin kendilerine sıkıntı yaratacağını kayda geçirenler de olduğunu belirtti.

