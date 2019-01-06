AKP'li Külünk: Karşılığı olmayan adaylardan sürpriz yaşanırsa bu millet ağır hesap sorar

Eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, yerel seçimde adayların belirlenmesine ilişkin konuşarak 'baskı grupları ve işadamları üzerinden belirlendiği, sokakta karşılığı olmayan adaylar üzerinden bir sürpriz yaşanırsa, bu millet o adayların belirlenme sürecinde doğru bilgileri sayın cumhurbaşkanımızın önüne koymayanlardan ağır hesap sorar' dedi.

Eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 31 Mart seçimleri sürecinde AKP'nin adaylarının belirlenmesine "arkadaşçılık, grupçuluk" şeklinde müdahale eden isimler olduğunu belirtti. Metin Külünk, Facebook hesabından yaptığı canlı yayında, "Buradan açıkça söylüyorum, 31 Mart'a kadar sokaktan gelen bilgilere itibar etmeyen, o bilgileri sırf istedikleri isimleri aday yapabilmek için Ankara'da anketler, baskı grupları ve işadamları üzerinden belirlendiği, sokakta karşılığı olmayan adaylar üzerinden bir sürpriz yaşanırsa, bu millet o adayların belirlenme sürecinde doğru bilgileri sayın cumhurbaşkanımızın önüne koymayanlardan ağır hesap sorar" ifadelerini kullandı.