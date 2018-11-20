AKP'li isim isyan etti: Benim yerime dört eşi olduğu söylenen bir adayı meclise yolladılar

Karar gazetesinden Emir Ekşioğlu, AKP'ye isyan ederek 'parti dört eşi olduğu söylenen bir adayı meclise yolladı' dedi. Partisine isyan eden Ekşioğlu, buna karşın 'Takdir kendilerinin tabii. Her neyse' ifadelerini kullandı.

Karar gazetesinden AKP'li Emir Ekşioğlu, “İlla HDP kazanacak diye bir şey yok” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ekşioğlu yazısında AKP’den milletvekili adayı olduğunu dönem yaşadıklarını anlattı. Ekşioğlu şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle şunu söyleyeyim; siyasette yeni bir mantık ve jargonun oluşması fikrindeyim. Bugün İzmir’de de, Kars’ta da insanlar bazı siyasal klişelerden ciddi anlamda sıkılmış durumda ve en ufak farklılığı direkt görebiliyorlar.

24 Haziran seçimleri için Hakkari’den milletvekilliği adaylık başvurusunda bulunmuştum. Bir Rizeli olarak bunu yapmamın belirli amaçları vardı ki bu adaylığım uluslararası basında da geniş bir yer almıştı. Misal Hakkari sınırındaki İran’ın en önemli iki gazetesi The Tehran Times ve Shargh adaylığımla ilgili bir hayli olumlu paylaşımlarda bulunmuştu. Yine Asya’nın önemli gazetesi Daily Times ise adaylığımın bölgede ciddi bir teknolojik ilerlemenin getirisinden bahsetmişti. O dönemde İsrail ve Türkiye gerilimi Kudüs meselesinden dolayı tavan yapmasına rağmen, İsrail’in başlıca gazetelerinden The Jerusalem Post’tan Seth Frantzman’a adaylığımla verdiğim mülakatta Filistin’in kırmızı çizgimiz olduğunu da açık açık belirtebilmiştim.”

'PARTİ DÖRT EŞİ OLDUĞU SÖYLENEN BİR ADAYI MECLİSE YOLLADI'

“Hakkari’ye gittiğimde de asla aşiret büyükleriyle bir araya gelmedim. Şehrin ileri gelen isimleriyle de bir araya gelmedim” diyen Ekşioğlu, şunları kaydetti:

“En ücra köylerde yaşayan ve Türkçe dahi bilmeyen insanlarla bir araya gelmek istedim. Kader deyin, demeyin yaşam şartlarından dolayı cahil kalmış yaşlı bir kadının bölgedeki terör örgütüyle alakalı olması pek eleştirebileceğim bir durum değil.

Ayrıca doğal olarak birçok siyasetçiyi tanıyorum ama asla bir siyasetçiye bu konuyla ilgili özel bir görüşme de yapmadım. Sadece aday olup, bazı mesajlar vermek istemiştim.

Kısacası öncelikli olarak partiye değil, bölge halkına hizmet etmeyi anlatmaya çalışmıştım. Kişisel prensiplerim gereği de asla adaylıkla ilgili partizan bir paylaşım, hatta parti logolu bir paylaşım dahi yapmadım.

İstanbul’dan aday olsaydım tercih edilme şansım daha fazla olabilirdi tabii ama dediğim gibi önemli olan koltuk değil. Çok detaya girmeyeceğim fakat ben bölge halkına ‘Burası Türkiye’nin en genç nüfusa sahip şehri ve bu bölgeyi Türkiye’nin yazılım merkezi haline getirmek istiyorum. Minik bir Bangalore düşünebiliriz’ diye anlatırken parti dört eşi olduğu söylenen bir adayı meclise yolladı.

Takdir kendilerinin tabii.

Her neyse.”