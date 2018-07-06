AKP'li isim intihar etmek istedi, 'Oktay komünistlere güldürme bizi' diye ikna etmeye çalıştılar

AKP kurucu üyesi olduğu iddia edilen Oktay Çiftçi, Ankara’da intihar girişiminde bulundu.

AKP kurucu üyesi olduğu iddia edilen Oktay Çiftçi, Ankara’da intihar etmek için inşaata çıktı.

Odatv'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediğini söyleyen Çiftçi, “Onurumu ne hale koydular. Mahvettiler beni. Yolun sonuna geldim” dedi.

O sırada arkadaşlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını dile getirse de, Çiftçi ikna edilemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediğini dile getiren Çiftçi’nin intihar edip etmediği ise görüntülere yansımıyor.

Çiftçi’nin intihar etmek istediği anlarda inşaata yanına çıkan arkadaşlarının “Oktay komünistlere güldürme bizi” diyerek ikna etmeye çalıştığı duyuluyor. Çiftçi, arkadaşlarının neden intihar etmek istediğine dair sorularına ise yanıt vermiyor.

Öte yandan Çiftçi’nin sosyal medya hesabından geçen Mayıs ayında “Sayın cumhurbaşkanım 15 temmuzdan bu zamana kadar 81 ilden fetocularla pkk ile dosyalar geldi elime bazılarını size eskiden ulaştıyordum ama artık sizinle görüşemiyorum elimde çok önemli dosyalar var zaatalinizle seçimden önce görüşmek istiyorum lütfen sesimi duyun” ifadelerini paylaşması dikkat çekti.