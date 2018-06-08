AKP'li Hayati Yazıcı'dan 24 Haziran açıklaması: Kimsenin fantezi yapma hakkı yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin, 'Hiçbir vatandaşın fantezi yapma hakkı yok' ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Haziran seçimlerine ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu.

FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Yazıcı, "Bu seçim hayati derecede önemli. Hiçbir vatandaşın fantezi yapma hakkı yok. Türkiye'yi belli bir yere getirdik, fantezi yapma lüksümüz yok, büyük fotoğrafa bakalım" dedi.

Yazıcı, CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi hedef alarak, "İnce ince bir şeyler bir şeyler yapıyor. Olumsuzluk üzerinde siyaset tarzı olabilir mi? 'Alışmış kudurmuştan beter' derler. Bu, bunu hatırlatıyor. CHP'nin geçmişinde de bu tür söylemleri var. Şık bulmuyorum" ifadelerini kullandı.