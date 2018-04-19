AKP'li Hayati Yazıcı: Hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili adayı olunamayacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ''Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyonun üyeleriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Erdoğan'ın talimatıyla uyum yasaları kapsamında gerekli değişikliklerin hazırlanması için oluşturulan komisyon, AKP Genel Merkezi'nde, Erdoğan başkanlığında saat 13.15'te toplandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu toplantıda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında her hafta toplanan komisyonun bugüne kadar uyum yasaları kapsamında yürüttüğü çalışmalar Erdoğan'a aktarıldı.

YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Toplantının ardından, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı uyum yasaları çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı açıklamalarda bulundu. 100 bin imza ile adaylık için yetkinin YSK'da olacağını açıklayan Yazıcı, "Paket önümüzdeki hafta görüşülüp yasalaşacak" dedi.

Yazıcı şunları söyledi:

- Meclis'ten bir yetki yasası çıkarılacak. Mini paket gelecek hafta Meclis'e sunulabilir.

- Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil.

- YSK'ya başvuracaklar. Çünkü onların seçmen olması şartı var. Bir kişi, bir adaya oy verebiliyor. 100 bin imza ile adaylık için yetki YSK'da olacak.

- Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için 'başbakan' diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclis'ten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak.