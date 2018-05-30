AKP'li gazeteci bu soruyu yanıtladı: Seçimler iptal mi olacak?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yarın siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına olanak tanıyan yasanın bazı maddelerinin iptali talebini esastan görüşerek karara bağlayacak. Hürriyet'in AKP destekçisi yazarı Abdülkadir Selvi, pek çok kişinin aklındaki 'Seçimler iptal mi olacak' sorusunun yanıtını verdi.

AYM Genel Kurulu, yarın siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına olanak tanıyan yasanın bazı maddelerinin iptali talebini esastan görüşerek karara bağlayacak.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesin'inin CHP'nin seçim yasasıyla ilgili iptal istemiyle açtığı davayı yarın esastan görüşmeye başlaması ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Selvi, kulislerde AKP'nin seçimi bu görüşme sonrası iptal ettirebileceği konuşulduğunu ileri sürdü.

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Anayasa Mahkemesi’nden çıkabilecek kararları sıralayan Abdülkadir Selvi'nin "Seçimler iptal olacak mı?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

"CHP, 29 başlık altında iptal ve yürürlüğün durdurulmasını talep ediyor. Önce Anayasa Mahkemesi’nin önündeki seçenekleri sıralayıp, sonra kulislerin en çok merak ettiği soruya değineceğim.

Peki, Anayasa Mahkemesi’nden ne tür kararlar çıkabilir?

1- Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu esastan inceleyip reddedebilir. Bu durumda mevcut seçim yasasıyla seçimlere gidilmesinin önünde hiçbir engel kalmaz.

2- Anayasa Mahkemesi kısmi iptal kararı verebilir. Bu maddelerin iptal gerekçesine uygun olarak düzenlenmesini isteyebilir. Bu durumda Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin yeniden yapılması için 1 yıl ya da 6 ay gibi bir süre verebilir. Böyle bir uygulama var ama yasal zorunluluk değil.

3- Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu yerinde bularak tüm maddelerde iptal kararı verebilir.

Hep iptal seçeneği üzerinde duruyoruz. CHP’nin başvurusu iki ayaklı. CHP başvurusunda 29 başlıkta hem iptal hem de yürürlüğün durdurulmasını talep ediyor. Her maddede iptal istemi ve yürürlüğün durdurulması için birlikte ya da ayrı ayrı karar vermesi bekleniyor.

Bu aşamada Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı önemli olacak. İptal başvurusunu yapan CHP. Herhalde CHP’ye başvuruyu Erdoğan yaptırmadı. Ama kulislerde, iktidar Anayasa Mahkemesi’ne seçimleri iptal ettirecek diye bir söylenti dolaşıyor.

İPTALLE İLGİLİ HUKUKİ BOYUT

Bir, Anayasa Mahkemesi iktidarın talimatına göre çalışmıyor. Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararında da görüldüğü gibi tam aksine iktidarın istemediği kararlar alabiliyor. İki, iptal başvurusunu yapan CHP. Herhalde CHP’ye başvuruyu Erdoğan yaptırmadı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi üyelerinin hukuka olan bağlılığına inanıyorum."