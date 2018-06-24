AKP'li Fatih Tezcan Urfa'daki usulsüzlüklere sahip çıktı: Milletin geleneği

AKP'li Fatih Tezcan, Şanlıurfa'da AKP'lilerin yaptığı seçim yolsuzluklarını 'gelenek' olarak niteleyip sahip çıktı.

AKP'li Fatih Tezcan, Şanlıurfa'da AKP'lilerin yaptığı seçim yolsuzluklarına sahip çıktı.

Usulsüzlükleri "gelenek" olarak niteleyen Tezcan; "Milletin geleneklerinden habersiz olanlar Şanlıurfa'da oy hırsızlığı yapıldığını sanıyorlar. Biri çıksın ve aşiretlerin yaygın oldukları yerlerde 1946'dan beri nasıl oy kullanıldığını, neden öyle oy kullanıldığını anlatsın. Yoksa bu elitist cahiller hala hırsızlık var sanacaklar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan AKP'nin seçim yolsuzluklarının "geleneksel" olduğu biliniyor.