AKP'li eski vekiller buluştu, 'Meclis çoğunluğu gidebilir' denildi

AKP’li eski vekillerin de aralarında bulunduğu 100 partili Ankara’da bir yemekte buluşurken, yemeğin gündemi seçimler oldu.

AKP'nin ilk dönemi olan 2002-2007 yılları arasında Milletvekilliği görevinde bulunan 100 kadar isim Ankara'daki bir yemekte buluştu. TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ile bazı bakan ve parti yöneticisi isimlerin de katıldığı yemekte 24 Haziran seçimleri konuşuldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, 22. dönem milletvekilleri, Bingöl eski Milletvekili Feyzi Berdibek'in ev sahipliğinde Dikmen Vadisi'ndeki Recep Usta Restoran'da bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım davetli olduğu yemeğe, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın programı uzayınca katılamadı. Yerine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nu gönderdi. Yemek masasında konuşulan konu da 24 Haziran seçimleri oldu.

Yemekte, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin "ikinci turda da olsa alınabileceğini" ancak Meclis çoğunluğunun kaybedileceği yorumu paylaşıldı.