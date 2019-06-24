AKP'li eski vekilden 'sert' mesaj: Yoo! Susma zamanı değil artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 yıl boyunca metin yazarlığını yapan ve iki dönem AKP'den milletvekili seçilen Aydın Ünal, seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı olan ve AKP'den iki kez milletvekili seçilen Aydın Ünal, seçim sonuçlarının ardından "Pelikancıları" hedef aldı.

"Yoo! Erken de değil, susma zamanı da değil artık" diyen Ünal, "31 Mart’ta hezimet yaşattılar, gereksiz yere seçim tekrarı yaptırdılar, kötü kampanyayla tekrar hezimete yol açtılar" ifadesini kullandı.

AKP içinden Berat Albayrak, Hilal Kaplan, Cemil Barlas, Cem Küçük gibi isimlerden oluştuğu ileri sürülen "Pelikancı" ekibi hedef alan Ünal, "Boğaz’a nazır yalılarında PELİKAN baronları 'nasıl da kemirdik' diye kadeh tokuşturuyor olmalı şu an!" dedi.