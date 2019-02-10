AKP'li eski vekilden Erdoğan'a: Bu şartı getirmezseniz, çökecek binaların mesuliyeti kime ait olur?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binadaki enkaz çalışmalarını yerinde inceleyip, 'Bu bina enkazının altında kalmak suretiyle şehadete ulaşanlara Allah'tan rahmet diliyorum' demişti. AKP ilk dönem Milletvekili Emin Şirin, 'Sn. Başkan, 'imar şehitlerinin' artmaması için (bir imar felaketi olan) 'imar barışı'ndan faydalanmak için 'teknik yeterlilik' şartını getirmeyi düşünüyor musunuz? Bu şartı getirmezseniz, çökecek binaların mesuliyeti kime ait olur?' diye sordu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binadaki enkaz çalışmaları dün yerinde incelemişti. Erdoğan, "Bu bina enkazının altında kalmak suretiyle şehadete ulaşanlara Allah'tan rahmet diliyorum" diye belirtmişti.

Odatv'nin haberine göre AKP ilk dönem Milletvekili Emin Şirin ise, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ı kızdıracak mesajlar paylaştı.

Eski İstanbul Milletvekili Şirin, kişisel Twitter hesabından, Erdoğan'ın Kartal ziyareti ve açıklamalarıyla ilgili olarak, "Sn. Başkan, 'imar şehitlerinin' artmaması için (bir imar felaketi olan) 'imar barışı'ndan faydalanmak için 'teknik yeterlilik' şartını getirmeyi düşünüyor musunuz? Bu şartı getirmezseniz, çökecek binaların mesuliyeti kime ait olur?" diye sordu.

Şirin, 1995 yılına ait bir gazete kupürü de paylaşırken, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz" sözünü hatırlattı. Şirin, "Bugün ki 'imar barışının' felsefesi de farklı değil. Hedef kanunsuz, çarpık işleri yasallaştırıp para toplamak değil, kenti düzeltmek olmalı..." diye belirtti.

İşte Emin Şirin'in o paylaşımları: