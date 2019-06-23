AKP'li eski vekil: Ya yeni hal, ya yeni hal...

AKP'den üç dönem Manisa Milletvekili seçilen ve partide Genel Başkan Yardımcılığı yapan Selçuk Özdağ, 23 Haziran seçimi sonrası yaptığı açıklamada 'Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak ve yeni siyasi aktörler ortaya çıkacaktır. Bu seçimin en önemli sonuçlarından bir taneside budur' dedi. Özdağ, 'Ya YENİ HAL,ya YENİ HAL....' ifadesini kullandı.

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul seçimlerinin ardından açıklamada bulundu. Davutoğlu'na yakın isimlerden olan Özdağ, "Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak ve yeni siyasi aktörler ortaya çıkacaktır. Bu seçimin en önemli sonuçlarından bir taneside budur" derken, "Vatandaş, kamplaştırma, kutuplaştırma istemiyorum demiştir. Tek adam yönetim ve tarzını istemiyorum demiştir. Siyasallaşan bir yargı istemiyorum demiştir. Her alanda şeffaflık istiyorum demiştir" ifadesini kullandı. Özdağ, "Ya YENİ HAL,ya YENİ HAL...." dedi.