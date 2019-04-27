AKP’li Çelik: Siyasal islam diyerek bazı aşırıları etiketliyorlar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ‘Siyasal islam diyerek bazı aşırıları etiketliyorlar sonra bunun arkası gelmiyor’ diye konuştu. Çelik Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Akgün’ün AKP’den ihraç edileceğini söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Kızılcahamam kampında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan AKP üyesi Osman Sarıgün’ün partiden ihraç edileceğini söyledi.

Sri Lanka’daki saldırılar sonrasında oradaki Müslümanlara baskı yapıldığını söyleyen Çelik “siyasal islam” sözünün karartma olduğunu savundu.

Çelik’in konuşmasından bazı satırbaşları şöyle:

"- Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanımız sunumunu gerçekleştirecek. Sayın Genel Başkanımız bu çalışmalara iki açıdan önem veriyor. Vatandaşın istediği hizmetlerin istediği gibi götürülmesi, kentlerin rant üreten değil değer üreten şehirler yapılar olması bakımından da büyük önem veriyor. Sayın Genel Başkanımız belediye başkanlarıyla tek tek görüşecek.

- Sri Lanka’daki saldırılar sonrasında oradaki Müslümanlara baskı yapıldığını görüyoruz. Bu hususu yakın şekilde takip ediyoruz. Fransa Devlet Başkanı siyasal islam diye bir tehditten bahsederek bir yorum getirdi. Bu siyasal İslam sözünün öteden beri bir karartma olduğunu söylüyoruz. Birisi siyasal İslam diye bir karartmadan bahsedince farkında değiller siyasal Hristiyanlık gibi doğru olmayan bir kavramdan bahsetmiş oluyorlar. Yeni Zelanda başbakanının tavrını herkesin örnek alması gerekir.

- Siyasal İslam diyerek bazı aşırıları etiketliyorlar sonra bunun arkası gelmiyor. Avrupa'da Müslüman olduğunu zannettiği insanların üzerine araç sürdüler. Doğru bulmadığımız kavramların kullanılmasını getiriyorlar. Irkçılıkla göçmen düşmanlığıyla mücadele edemediklerinden siyasal islam kavramından bahsederek örtbas çabası içerisine giriyorlar."

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI

"- (Osman Sarıgün hakkında) İl Disiplin Kurulu bu meseleye bakıyor. Biz ihraç olduğunu açık şekilde söyledik. Kendi süresi içinde gerçekleşecektir. Kurul ihraç edecektir. Şiddet kapısı asla açılmamalıdır. Kimse şiddete başvurmamalıdır.

- Resmi kurumları temsil etmeyen kişiler kendileri adına görüşler belirtiyorlar. Bunlar AK Parti’de siyaset yapmış ya da halen siyaset yapan kişiler olabilir. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu ile ilgili özel bir toplantı gündemimiz yok."

- CHP yöneticilerinin saldırıyla, şiddetle bir derdi yok. Tek yapmaya çalıştıkları bu eylemin arkasında AK Parti'yi göstermeye çalışmak.

- Kendilerine sosyal demokrat parti diyorlar. Sosyal demokrasiyle ilgileri yok. Bu uygulanan program, bu yaklaşımlar Avrupa aşırı sağıyla yüzde 90 oranında benzerlik gösteren siyasetler."