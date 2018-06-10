AKP'li Çelik: Koalisyonlara tahammülümüz yok

AKP Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, 'Türkiye’nin artık koalisyon hükümetleri ile yönetilmeye tahammülü kalmamıştır. Türkiye'nin AK Parti sayesinde elde ettiği kazanımları yıkmaya çalışılarak çatışmalarla dolu koalisyon dönemlerini yeniden getirmek istiyorlar' dedi.

AKP Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, Türkiye’nin koalisyon hükümetleriyle yönetilmeye tahammülü kalmadığını söyledi.

Çelik, “Türkiye’nin artık koalisyon hükümetleri ile yönetilmeye tahammülü kalmamıştır. Bu nedenle 24 Haziran’da ‘Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’ parolasıyla yola çıktık. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı oluşturulmaya çalışılan küresel ittifaklar, Türkiye'nin AK Parti sayesinde elde ettiği kazanımları yıkmaya çalışılarak çatışmalarla dolu koalisyon dönemlerini yeniden getirmek istiyorlar. Koalisyonlar geçmişte her zaman için ülkemizin önünü tıkamış, gelişimini engellemiştir” dedi.