AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden 'sansür listesi': Kültür merkezlerinde salon verilmiyor

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sanatçılara uyguladığı sansür devam ediyor. '15 Temmuz' sebebiyle Sıla konserlerine uzunca bir süre izin vermeyen belediyenin, sansür listesi her geçen gün genişliyor.

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Tayyare Kültür Merkezi ve Merinos Kongre Kültür Merkezi’nde, muhalif sanatçılara salon verilmediği belirtiliyor.

Belediyenin "sansür listesi"ne giren sanatçılara kültür merkezlerinde yer verilmiyor.

Aralarında Enver Aysever ve Levent Üzümcü’nün de olduğu diğer isimler içinde, Genco Erkal, Rutkay Aziz, Ali Poyrazoğlu, Müjdat Gezen, Ferhan Şensoy ve Samsun Sanat Tiyatrosu da yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Ayşen Gruda için de belediye tarafından salon izni verilmemişti.