AKP'li Bostancı: Halkımız kendisine zulmedenlere karşı herhâlde mazoşist değil

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, '16 yıldan bu yana bu ülkede seçimler yapılıyor. Halkımız kendisine zulmedenlere karşı herhâlde mazoşist değil' dedi.

Meclis'te 12 gün sürecek bütçe görüşmelerinin ilk gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya AKP adına Naci Bostancı yanıt verdi.

"Sayın Genel Başkan bir saatlik konuşmasının büyük bölümünde aslında AK Parti Grubuna ve sanıyorum AK Parti'ye oy verenlere seslenmek istedi. Daha çok beden dili itibarıyla bu gruba yöneldi. Şunu ifade etmek isterim ki: ‘Sarayın beslemeleri, yürütme ‘organı' ve bu minval üzere birtakım ifadeler aslında Sayın Genel Başkanın kurmak istediği iletişimin önündeki çok ciddi duvarlardır, engellerdir. Emin olun sesi bize ulaştıramaz. Dile dikkat etmek gerekir" diyen Bostancı, "Sayın Genel Başkan bir Türkiye tablosu çizdi, çok dramatik bir tablo. Baktığımızda on altı yıldan beri halkı eziyoruz, azınlığı duymuyoruz, ülkeyi batırdık, herkes perişan. Sefalet diz boyu, tefecilere hizmet ediyoruz. Sayın Genel Başkanın diliyle söylüyorum: Vallahi de billahi de böyle bir Türkiye olsa kendisi Başbakan olurdu, Cumhurbaşkanı olurdu biz de muhalefetle aynı lafları söylüyor olurduk. Böyle bir Türkiye yok. On altı yıldan bu yana bu ülkede seçimler yapılıyor. Halkımız kendisine zulmedenlere karşı herhâlde mazoşist değil. Dolayısıyla, ya halkta arıza var ya bu ifadelerle Türkiye'nin tasvirinde bir arıza var, bir problem var" ifadelerini kullandı.