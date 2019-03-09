AKP'li belediyeye haciz geldi

63 bin liralık borcunu ödeyemeyen AKP’li Güzelyurt Belediyesi’nin binasına haciz geldi. Başkan Demircioğlu, 'Merkezden gelen ödenek yetersiz' dedi.

63 bin liralık borcunu ödeyemeyen AKP’li Güzelyurt Belediyesi’nin binasına haciz geldi. Başkan Ünal Demircioğlu, “Merkezden gelen ödenek yetersiz” dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara 8. İcra Dairesi, belediyeye yazı yazarak, borca karşılık hangi taşınmaza icra işlemi yapılmasını istediklerini sordu. Belediye Başkanı Demircioğlu, verdiği yanıtta, belediyenin hizmet binası olarak kullandığı 3 katlı taşınmazı beyan etti. Şirket, önümüzdeki günlerde haciz konularak, belediye binasının satılması işlemini başlatacak.

Ankara merkezli Prizma Depo Teknolojileri A.Ş., 12 bin nüfuslu Güzelyurt’ta Eylül 2018’de belediye adına bir su deposu inşa etti. Yapım işi 63 bin 366 TL tuttu. Ancak belediye parayı ödemedi. Bunun üzerine şirketin avukatı Ferda Perihan Savaş, icra takibi başlattı. Ancak buna rağmen yine ödeme yapılmadı. Avukat Savaş, Ankara 8. İcra Dairesi Müdürlüğü’ne başvurarak, borca karşılık haciz işlemi başlatılmasını istedi. 8. İcra Dairesi, 8 Ocak 2019’de Güzelyurt Belediye Başkanlığı’na yazı göndererek, icra işlemi uygulanacak taşınmaz gösterilmesi istendi.

Belediye Başkanı Demircioğlu, icra müdürlüğüne 21 Ocak’ta verdiği yanıtta, belediye olarak maddi imkânsızlıklar nedeniyle ödeme güçlüğü çektiklerini belirterek, “Şirkete borcumuzu en kısa zamanda ödemeyeceğimizi bildirir ve ekte sunulan belediye hizmet binası olarak kullandığımız ilçemiz Çarşı Meydanı No: 15’te bulunan 5670 parseldeki 292.52 metrekarelik 3 katlı taşınmazımızı beyan ettiğimizi hususunu; bilgilerinize arz ederim” dedi.

'YAKINDA BİNA SATILACAK'

Avukat Savaş, henüz haciz işlemi başlatmadıklarını belirterek, “5 Şubat’ta belediye bir gayrimenkul satıp şirkete olan borcu ödeyecekti. Onu bekledik. Ancak satış işlemi gerçekleşmeyince borçlarını yine ödemeyediler. Biz, önümüzdeki günlerde belediye binasına haciz işlemi koydurup satış işlemini başlatacağız” dedi.

BAŞKAN: PARAMIZ YOK

31 Mart yerel seçimlerinde AKP tarafından yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Demircioğlu, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Zaruri bir durum oldu, su deposu inşa ettik. Ancak şu anda maddi sıkıntı yaşadığımız için ödeyemedik. Yasal süreç nedeniyle biz de belediye binasına haciz işlemi için gösterdik. Belediyeye merkezden gelen ödenek yetersiz” diye konuştu.