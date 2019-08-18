AKP’li belediyenin sosyal tesislerinde yüzde yüze varan zamlar

AKP’li Sivas Belediyesi, kendisine bağlı tesislerde zam yaptı. Sivas Belediyesi’ne bağlı olan otel, lokanta, havuz gibi işletmelerde yüzde yüze varan fiyat zamları yapıldı.

Sivas Belediyesi işletmelerinde zam yaptı. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Un helvası, yüzde 100 zamlanarak 2 liradan 4 liraya çıktı. Kızarmış kelle de 30 liradan 48 liraya fırladı. Kuzu tandır 28 liradan 52 liraya, kuru fasulyenin porsiyonu da 9.5 liradan 16 liraya yükseldi. Belediye Meclisi kararı sonrasında, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi salonu, otoparklar da zamdan nasibini aldı. İşte fiyatlar ve fiyat artışları: – Fırında kuzu tandır: 28 liraydı 52 liraya fırladı.

– Yöresel yemekler (Mumbar dolma): 11 liraydı 17 lira oldu.

– Yöresel yemekler (Kızarmış kelle): 30 liradan 48 liraya fırladı.

– Un helvası: 2 liradan 4 liraya yükseldi.

– Güveçte kuru fasulye: 9.5 liradan 16 liraya çıktı.

– Kahvaltı tabağı: 15 liradan 19 liraya çıktı.

– Kıymalı yumurta: 8 liraydı 12 liraya çıktı.

– Meyve tabağı: 8.5 liraydı 12 lira oldu.

– Açık büfe kahvaltı: 24 liradan 35 liraya çıktı.

– Kuzu pirzola: 26 liradan 40 liraya yükseldi.

– Kuzu şiş: 26 liraydı 38 lira oldu.

– Tavuk şiş: 12 liradan 19 liraya çıktı.

– Karışık ızgara: 25 liradan 40 liraya yükseldi.

– Yemek açık büfe: 36 liradan 50 liraya çıktı.

– Güveç: 17 liraydı 30 lira oldu.

– Fıstıklı baklava: 7.50 liradan 11 liraya çıktı.