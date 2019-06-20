AKP'li belediyeden işten çıkarma gerekçesi: Bütçe yok...

Hatay’ın Hassa ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Karataş, 80 günde 130 kişiyi işten çıkarttı. Çıkartmalara gerekçesi olarak da 'Bütçe yok' dedi.

AKP'li Hassa Belediyesi, bütçesinin olmadığını gerekçe göstererek 80 günde 130 işçiyi işten çıkarttı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, işten çıkartmalar yapılırken AKP'ye yakınlığı ile bilinen dört başkan yardımcısının ise ataması yapıldı.

Konuyu Belediye Meclisine taşıyan İYİP, "Maddi sıkıntılar nedeniyle belediyemizde işçi çıkarmaları devam etmektedir. Maddi sıkıntılar devam ettiği bu dönemde 4 belediye başkan yardımcısı göreve gelmiş ve görevdedir. Nüfusumuz 55 bin civarındadır. 200 bin nüfuslu belediyelerde bile 4 başkan yardımcısı bulunmamaktadır. Belediyemizde mevcut atanan 4 adet belediye başkan yardımcılığının 3'e düşürülmesi ve 1 adet başkan yardımcılığının iptali için meclis gündemine alınmasını arz ederiz" şeklinde bir önerge verdi.

Önerge AKP oyları ile reddedildi.