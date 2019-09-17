AKP'li belediyeden 18 bin 500TL'lik dijital namaz saati

AKP’li Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nin 90 bin 283 TL'lik eşya aldığı iddia edildi. Belediye tarafından alınan eşyalar arasında, 18 bin 500 TL tutarında namaz vakitlerini gösteren uzaktan kumandalı dijital saat de yer alıyor.

AKP’li Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in, belediye hesabından 90 bin 283 TL tutarında eşya satın aldığı iddia edildi. Belediyenin aldığı ürünler arasında ev eşyaları, hasta eşyaları ve namaz saatlerini gösteren dijital saatler de var.

UZAKTAN KUMANDALI DİJİTAL NAMAZ SAATİ

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, vatandaşa dağıtmak üzere satın alındığı iddia edilen ev eşyaları arasında, 10 adet çift kapılı buzdolabı, 10 adet çamaşır makinesi, 25 adet kanepe, 25 adet halı, 125 adet battaniye, 125 yastık, 125 yorgan yer aldı. Bu ürünlere toplam 90 bin 283 TL ödendi.

Belediye tarafından alınan 25 adet namaz vakitlerini gösteren uzaktan kumandalı dijital saat için de 18 bin 500 TL ödendiği belirtildi.